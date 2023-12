Transport en véhicules militaires Rue Principale Hatten, 1 décembre 2023, Hatten.

Hatten,Bas-Rhin

Des véhicules militaires feront les navettes entre le musée et le centre du village..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Rue Principale

Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est



Military vehicles will shuttle visitors between the museum and the village center.

Vehículos militares transportarán a los visitantes entre el museo y el centro del pueblo.

Militärfahrzeuge werden zwischen dem Museum und dem Dorfzentrum pendeln.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte