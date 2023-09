Marché de Noël campagnard Rue Principale Gumbrechtshoffen, 3 décembre 2023, Gumbrechtshoffen.

Gumbrechtshoffen,Bas-Rhin

Traditionnel marché de Noël campagnard avec la participation des commerçants et artisans locaux. Balade en poneys pour les enfants, animations par la musique St-Wendelin et par la chanteuse Aline Spach. Restauration sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Rue Principale

Gumbrechtshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Traditional country Christmas market with the participation of local traders and craftsmen. Pony rides for children, entertainment by the St-Wendelin band and singer Aline Spach. Catering on site.

Tradicional mercado rural navideño con comerciantes y artesanos locales. Paseos en poni para niños, animación a cargo de la banda St Wendelin y la cantante Aline Spach. Servicio de comidas in situ.

Traditioneller ländlicher Weihnachtsmarkt mit Beteiligung der lokalen Händler und Handwerker. Ponyreiten für Kinder, Unterhaltung durch die Musikkapelle St-Wendelin und die Sängerin Aline Spach. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte