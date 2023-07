ANIMATION NATURE – HAIES ET VERGERS rue principale Froville, 12 juillet 2023, Froville.

Froville,Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir le sentier pédagogique de Froville lors de cette balade en paysage jardiné le mercredi 12 juillet de 9h à 12h.

Le nombre de place est limité, alors inscrivez-vous au 03 83 71 43 62 ou secretariat@cc3m.fr. Tout public

Mercredi 2023-07-12 09:00:00 fin : 2023-07-12 12:00:00. 0 EUR.

rue principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and discover Froville’s educational trail during this gardened landscape walk on Wednesday July 12 from 9am to 12pm.

Places are limited, so register on 03 83 71 43 62 or secretariat@cc3m.fr

Venga a descubrir el sendero educativo de Froville durante este paseo por el paisaje del jardín el miércoles 12 de julio de 9:00 a 12:00 horas.

Las plazas son limitadas, así que inscríbase en el 03 83 71 43 62 o en secretariat@cc3m.fr

Entdecken Sie den Lehrpfad von Froville bei diesem Spaziergang durch die Gartenlandschaft am Mittwoch, den 12. Juli von 9 bis 12 Uhr.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, melden Sie sich also unter 03 83 71 43 62 oder secretariat@cc3m.fr an

