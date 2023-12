Concert de la Paix Rue Principale Frœschwiller, 21 janvier 2024, Frœschwiller.

Frœschwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21

Concert de la Paix avec la participation des chorales franco-allemandes de Pirmasens, Bad-Bergzabern et Wissembourg, de la cantatrice Céline Mellon et de l’organiste Marc Baumann. Direction Maurice Antoine Croissant et Wolfgang Heilmann. Au programme l’œuvre de Karl Jenkings « The Armed Man – A Mass vor Peace ».

0 EUR.

Rue Principale

Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est



