Action rivière propre rue Principale, 15 avril 2023, Frœningen.

Envie d’agir pour l’environnement? Les Pêcheurs de Berges de l’Ill Froeningen-Zillisheim vous invitent à leur 1ère action rivière propre..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 12:00:00. 0 EUR.

rue Principale

Frœningen 68720 Haut-Rhin Grand Est



Want to act for the environment? The Fishermen of the banks of the Ill Froeningen-Zillisheim invite you to their 1st clean river action.

¿Quieres actuar en favor del medio ambiente? Los Pêcheurs de Berges de l’Ill Froeningen-Zillisheim te invitan a su primera acción de limpieza del río.

Lust, etwas für die Umwelt zu tun? Die Uferfischer der Ill Froeningen-Zillisheim laden Sie zu ihrer ersten Aktion « Sauberer Fluss » ein.

