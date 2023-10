Dîner dansant de la St-Sylvestre rue Principale Friesen Catégories d’Évènement: Friesen

Haut-Rhin Dîner dansant de la St-Sylvestre rue Principale Friesen, 31 décembre 2023, Friesen. Friesen,Haut-Rhin Soirée animée par le DJ Yannick Tisserand – Dîner mijoté par Bruno Fritz. Renseignements/inscriptions : 07 65 81 26 82 + 06 07 56 49 09 – 03 89 25 62 05.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 04:00:00. EUR.

rue Principale

Friesen 68580 Haut-Rhin Grand Est



Evening entertainment by DJ Yannick Tisserand – Dinner cooked by Bruno Fritz. Information/registration: 07 65 81 26 82 + 06 07 56 49 09 – 03 89 25 62 05 Animación nocturna a cargo del DJ Yannick Tisserand – Cena preparada por Bruno Fritz. Información/inscripción: 07 65 81 26 82 + 06 07 56 49 09 – 03 89 25 62 05 Abendveranstaltung mit DJ Yannick Tisserand – Abendessen, gekocht von Bruno Fritz. Informationen/Anmeldungen: 07 65 81 26 82 + 06 07 56 49 09 – 03 89 25 62 05

