Théâtre – Le don d’Adèle par la Cie des Bêcheurs rue Principale Friesen, 4 novembre 2023, Friesen.

Friesen,Haut-Rhin

« Le don d’Adèle » de Barillet et Gredy, par la Cie des Bêcheurs, Friesen. Réservations après 19h au 06 37 56 65 43 / 06 33 72 38 10 / les becheurs-friesen@orange.fr.

2023-11-04

rue Principale

Friesen 68580 Haut-Rhin Grand Est



« Le don d’Adèle » by Barillet and Gredy, by Cie des Bêcheurs, Friesen. Reservations after 7pm on 06 37 56 65 43 / 06 33 72 38 10 / les becheurs-friesen@orange.fr

« Le don d’Adèle » de Barillet y Gredy, por la Cie des Bêcheurs, Friesen. Reservas a partir de las 19.00 horas en el 06 37 56 65 43 / 06 33 72 38 10 / les becheurs-friesen@orange.fr

« Le don d’Adèle » von Barillet und Gredy, von der Cie des Bêcheurs, Friesen. Reservierungen nach 19 Uhr unter 06 37 56 65 43 / 06 33 72 38 10 / les becheurs-friesen@orange.fr

