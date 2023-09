Fête du village – Messti et Harriowe rue Principale Dauendorf, 24 septembre 2023, Dauendorf.

Dauendorf,Bas-Rhin

Défilé avec des chars et des calèches. Animations musicales et restauration..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

rue Principale

Dauendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est



Parade with floats and horse-drawn carriages. Musical entertainment and catering.

Desfile con carrozas y coches de caballos. Animación musical y catering.

Umzug mit Festwagen und Kutschen. Musikalische Unterhaltung und Verpflegung.

