LA ROUTE DES CRÈCHES À COUME Rue Principale Coume Catégories d’Évènement: Coume

Moselle LA ROUTE DES CRÈCHES À COUME Rue Principale Coume, 23 décembre 2023, Coume. Coume,Moselle Crèche de grande taille représentant la scène de la Nativité.. Tout public

Vendredi 2023-12-23 10:00:00 fin : 2024-01-07 17:00:00. 0 EUR.

Rue Principale Église

Coume 57220 Moselle Grand Est



Large crib representing the Nativity scene. Gran cuna que representa la escena de la Natividad. Große Krippe, die die Szene der Geburt Christi darstellt.

