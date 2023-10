LA ROUTE DES CRÈCHES À CARLING Rue Principale Carling, 10 décembre 2023, Carling.

Carling,Moselle

La crèche installée dans l’église Saint Gérard de Carling a été achetée au Mali. Elle a été sculptée par un artisan malien local : Bernardin Moukoro de la paroisse de Korofina. Elle est en bois de teck marbré d’Afrique. Les personnages sont conformes aux traditions africaines et peuvent surprendre ; on notera en particulier l’attitude de la Vierge accroupie « à l’africaine ». La crèche a été achetée en 1998 et complétée en 1999. C’est M. Michel Bouffandeau qui est à l’origine de cette acquisition et qui a confectionné l’habitat de cette crèche. L’église de Carling, de type romane, a la particularité d’avoir deux clochers.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. 0 EUR.

Rue Principale Église Saint-Gérard

Carling 57490 Moselle Grand Est



The crib installed in Carling?s Saint Gérard church was purchased in Mali. It was sculpted by a local Malian craftsman: Bernardin Moukoro from the parish of Korofina. It is made of African marbled teak wood. The figures are in keeping with African traditions, and may come as a surprise; of particular note is the crouching Virgin?s « African » attitude. The crib was purchased in 1998 and completed in 1999. Mr. Michel Bouffandeau was responsible for the purchase, and for creating the crib’s habitat. Carling?s Romanesque church has two bell towers.

El catre instalado en la iglesia de San Gerardo de Carling fue adquirido en Malí. Fue esculpido por un artesano local maliense, Bernardin Moukoro, de la parroquia de Korofina. Está realizada en madera de teca africana jaspeada. Las figuras responden a las tradiciones africanas y pueden sorprender; la Virgen agazapada llama especialmente la atención por su estilo africano. La cuna se compró en 1998 y se terminó en 1999. El Sr. Michel Bouffandeau fue el responsable de la compra y de la realización del catre. La iglesia románica de Carling tiene dos campanarios.

Die Krippe, die in der Kirche Saint Gérard in Carling aufgestellt wurde, wurde in Mali gekauft. Sie wurde von einem lokalen malischen Handwerker geschnitzt: Bernardin Moukoro aus der Pfarrei Korofina. Sie besteht aus marmoriertem Teakholz aus Afrika. Die Figuren entsprechen den afrikanischen Traditionen und können überraschen; besonders bemerkenswert ist die « afrikanische » Haltung der kauernden Jungfrau Maria. Die Krippe wurde 1998 gekauft und 1999 fertiggestellt. Herr Michel Bouffandeau war der Initiator des Kaufs und fertigte den Lebensraum für die Krippe an. Die Kirche von Carling wurde im romanischen Stil erbaut und hat zwei Glockentürme.

