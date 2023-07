MARCHE POPULAIRE rue Principale -Bisping Belles-Forêts, 23 juillet 2023, Belles-Forêts.

Belles-Forêts,Moselle

6ème édition de la marche populaire organisée par l’association Tel est ton Grand Cœur. Deux parcours sont proposés : 8 km et 12 km, avec inscription sur place.

Option : Repas à l’arrivée (sur réservation par téléphone uniquement), à partir de 12h00 : Menu jambon vigneron, gratin dauphinois, fromage et dessert à 15 € – Menu enfant à 7 €. Date limite de réservation pour le repas :17 juillet.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 08:00:00 fin : 2023-07-23 . 2 EUR.

rue Principale -Bisping

Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est



6th edition of the popular walk organized by the Tel est ton Grand C?ur association. Two routes are proposed: 8 km and 12 km, with on-site registration.

Option: Meal on arrival (reservation by phone only), starting at 12:00 pm: Menu ham vigneron, gratin dauphinois, cheese and dessert at 15 ? – Children’s menu at 7 ? Reservation deadline for the meal: July 17.

6ª edición de la marcha popular organizada por la asociación Tel est ton Grand Cœur. Hay dos recorridos: 8 km y 12 km, con inscripción in situ.

Opción: Comida a la llegada (reserva sólo por teléfono), a partir de las 12:00: Menú jamón vigneron, gratinado dauphinois, queso y postre a 15€ – Menú infantil a 7 ? Fecha límite de reserva para la comida: 17 de julio.

6. Ausgabe des Volksmarsches, der von der Vereinigung Tel est ton Grand C?ur organisiert wird. Es werden zwei Strecken angeboten: 8 km und 12 km, mit Anmeldung vor Ort.

Option: Mahlzeit bei der Ankunft (nur mit telefonischer Reservierung), ab 12 Uhr: Menü mit Winzerschinken, Gratin Dauphinois, Käse und Dessert à 15 ? – Kindermenü zu 7 ? Letzter Termin für die Reservierung des Essens:17. Juli.

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG