Sweet Dog – à vos marques, prêt, jouez Rue Prévost-Paradol Paris, 30 août 2023, Paris.

Sweet Dog – à vos marques, prêt, jouez Mercredi 30 août, 18h30 Rue Prévost-Paradol Libre accès

Le trio Sweet Dog, formé en 2015 est composé de trois musiciens très actifs sur la scène Jazz et musiques improvisées française : Julien Soro, Paul Jarret et Ariel Tessier. Pensé au début comme un simple laboratoire d’improvisation et de recherches sonores, il s’en dégage progressivement un son unique et une musique plus affirmée en tant que “composition instantanée” en empruntant au free jazz, au rock, à la pop, à l’improvisation libre et depuis peu à la musique électronique. Un large espace de jeu rythmé par les échanges toniques entre les musiciens, se renvoyant la balle sonore et montant si besoin ensemble au filet pour marquer le point avec le public !

Tout au long de l’été retrouvez Julien Soro et les artistes du collectif Pégazz & l’Hélicon.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Ville de Paris

Le projet « Players & Co » est labellisé Olympiade Culturelle 2024

Rue Prévost-Paradol Rue Prévost Paradol 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T18:30:00+02:00 – 2023-08-30T19:30:00+02:00

2023-08-30T18:30:00+02:00 – 2023-08-30T19:30:00+02:00

Romain Al’l