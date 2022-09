Nuit blanche et Casdal14 Rue Prévost Paradol, 1 octobre 2022, Paris.

entrée libre

Une joyeuse déambulation audio-guidée sur fond de cinéma

Dans cette manifestation d'un genre résolument nouveau vous deviendrez acteur d'un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique et décalée. Casque sur les oreilles, suivez les indications de la bande son pour devenir instantanément interprète d'une partition urbaine des plus originales sur des rythmes électro-pop. L'Happy Manif s'intéressera plus particulièrement aux rencontres possibles dans la rue, du désintérêt total aux coups des foudres en passant par les retrouvailles. C'est une ballade romantico-disco-fleur bleue pour tous.
Port du casque et bonne humeur obligatoires !

Conception : David Rolland
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

Partenaires et soutiens : 
DRAC des Pays de la Loire (aide à la compagnie chorégraphique), Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes. Production : association ipso facto danse. Coproduction : La Paperie, Centre national des arts de la rue. Avec le soutien de : Théâtre de Laval, Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres, Ville de Notre-Dame de Monts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T18:00:00+02:00

2022-10-02T02:00:00+02:00

