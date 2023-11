Conférence : un philosophe pour notre époque à Vendôme Rue Poterie Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Conférence : un philosophe pour notre époque à Vendôme Rue Poterie Vendôme, 18 novembre 2023, Vendôme. Vendôme,Loir-et-Cher John Stuart Mill, un philosophe pour notre époque..

Samedi 2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Rue Poterie

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



John Stuart Mill, a philosopher for our times. John Stuart Mill, un filósofo para nuestro tiempo. John Stuart Mill, ein Philosoph für unsere Zeit. Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Rue Poterie Adresse Rue Poterie Ville Vendôme Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Rue Poterie Vendôme latitude longitude 47.7928712;1.06562445

Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/