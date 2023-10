Projection « Cascadeuses » à Vendôme Rue Poterie Vendôme, 8 novembre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

« Cascadeuses plonge dans la vie de Virginie, Petra et Estelle, trois femmes cascadeuses et interroge la manière dont les rapports de genre structurent l’industrie du cinéma et façonnent les corps. ».

Mercredi 2023-11-08 18:30:00 fin : 2023-11-08 . .

Rue Poterie

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



« Stuntwomen delves into the lives of Virginie, Petra and Estelle, three female stuntwomen, and questions how gender relations structure the film industry and shape bodies. »

« Stuntwomen se sumerge en las vidas de Virginie, Petra y Estelle, tres mujeres dobles, y cuestiona el modo en que las relaciones de género estructuran la industria cinematográfica y moldean los cuerpos »

« Cascadeuses taucht in das Leben von Virginie, Petra und Estelle, drei weiblichen Stuntmen, ein und hinterfragt, wie die Geschlechterverhältnisse die Filmindustrie strukturieren und die Körper formen. »

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois