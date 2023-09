Déambulation racontée Rue Porte des Forges Montluçon, 8 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

« Terr’HistoireS, festival 2023, la littérature, le patrimoine et l’Histoire guident vos pas ».

Lily Jean-Javal & Ernest Montusés, l’incroyable rencontre….

2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 17:30:00. .

Rue Porte des Forges

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Terr?HistoireS, festival 2023, literature, heritage and history guide your steps.

Lily Jean-Javal & Ernest Montusés, the incredible encounter…

« Terr?HistoireS », festival 2023, literatura, patrimonio e historia guían sus pasos.

Lily Jean-Javal & Ernest Montusés, el increíble encuentro…

« Terr?HistoireS, Festival 2023, Literatur, Kulturerbe und Geschichte leiten Ihre Schritte ».

Lily Jean-Javal & Ernest Montusés, die unglaubliche Begegnung…

Mise à jour le 2023-09-19 par OTI Vallée du Coeur de France