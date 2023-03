Conférence « L’alliance et la rupture entre l’Iran et les Etats-Unis, … » Rue Porte de Paris Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire . 0 0 EUR « L’alliance et la rupture entre l’Iran et les Etats-Unis, une clé pour comprendre l’Iran d’aujourd’hui ? » Conférence proposée par le CCIC-Collège Européen de Cluny et le campus Arts et Métiers de Cluny, animée par Yann RICHARD, Professeur émérite à la Sorbonne nouvelle, spécialiste de l’Iran. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont présentés comme les défenseurs de l’intégrité de l’Iran face à la menace soviétique. Après le coup d’Etat de 1953 qui a renversé le Premier ministre nationaliste Mosaddeq, l’influence politique, économique et militaire de Washington est devenue envahissante. Le 4 novembre 1979, une prise d’otages spectaculaire et très longue à l’ambassade américaine à Téhéran a balayé cette stratégie et l’Iran a cherché à s’affranchir des grandes puissances.

Que cherchent les Iraniens d’aujourd’hui, sont-ils devenus indépendants ? Comment comprendre la révolte des femmes ? ccic.cluny@ensam.eu +33 3 85 59 53 60 https://collegecluny.eu/ Rue Porte de Paris Amphithéâtre J. Cliton – Campus Arts et Métiers Cluny

