Atelier d’Art Singulier Rue porte de Balan – Espace Fabert – Porte 11/7 Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Peintures, illustrations, performances, installations, pub de rue, cartes postales, scénographie, encadrements d’ateliers… Venez découvrir l’atelier d’art singulier dans les locaux du Théâtre de la Grande Oreille, Espace Fabert, Rue porte de Balan – porte 11/7.

Rue porte de Balan – Espace Fabert – Porte 11/7

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Paintings, illustrations, performances, installations, street advertising, postcards, scenography, workshop coaching… Come and discover the singular art workshop in the premises of the Théâtre de la Grande Oreille, Espace Fabert, Rue porte de Balan – door 11/7

Pinturas, ilustraciones, performances, instalaciones, publicidad en la calle, tarjetas postales, escenografía, encuadre de talleres… Venga a descubrir el singular taller de arte en los locales del Théâtre de la Grande Oreille, Espace Fabert, Rue porte de Balan – porte 11/7

Gemälde, Illustrationen, Performances, Installationen, Straßenwerbung, Postkarten, Bühnenbild, Einrahmung von Ateliers… Besuchen Sie das Atelier d’art singulier in den Räumlichkeiten des Théâtre de la Grande Oreille, Espace Fabert, Rue porte de Balan – porte 11/7

