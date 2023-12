Marckolswing rue Poincaré Marckolsheim, 21 mars 2024 07:00, Marckolsheim.

Marckolsheim,Bas-Rhin

Le festival de Jazz Classqiue accueille la crème du swing européen, tout en ouvrant sa piste de danse aux férus de Charleston, Lindy hop et autre Balboa….

2024-03-21 fin : 2024-03-23 . EUR.

rue Poincaré

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



The Classqiue Jazz Festival welcomes the cream of European swing, while opening up its dance floor to fans of Charleston, Lindy Hop and Balboa…

El festival Jazz Classqiue acoge a la flor y nata del swing europeo, al tiempo que abre su pista de baile a los aficionados al charlestón, el lindy hop y otros…

Das Festival de Jazz Classqiue empfängt die Crème de la Crème des europäischen Swing und öffnet seine Tanzfläche für die Liebhaber von Charleston, Lindy Hop und anderen Balboa…

