Loto du loup rue Poincaré Marckolsheim, 22 octobre 2023, Marckolsheim.

Marckolsheim,Bas-Rhin

Passez un agréable après-midi avec ce jeux de hasard. Peut-être repartirez-vous avec l’un des nombreux lots….

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

rue Poincaré

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Spend a pleasant afternoon with this game of chance. Maybe you will leave with one of the many prizes…

Pasa una tarde agradable con este juego de azar. Quizá se vaya a casa con uno de los muchos premios…

Verbringen Sie einen angenehmen Nachmittag mit diesem Glücksspiel. Vielleicht gehen Sie mit einem der zahlreichen Gewinne nach Hause…

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme du grand Ried