LA DAVALADA – MARTROR #1 Rue Pitot Montpellier, 25 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La Davalada, qu’es aquò ?

La Davalada est le nom occitan de l’automne – Martror est la fête des morts occitane.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 20:00:00. .

Rue Pitot

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



La Davalada, qu?es aquò?

La Davalada is the Occitan name for autumn? Martror is the Occitan feast of the dead

La Davalada, ¿qué es?

La Davalada es el nombre occitano del otoño? Martror es la fiesta occitana de los muertos

La Davalada, qu’es aquò?

La Davalada ist der okzitanische Name für den Herbst ? Martror ist das okzitanische Totenfest

Mise à jour le 2023-10-25 par OT MONTPELLIER