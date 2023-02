Stage annuel de musique traditionnelle de SKV Rue Pinot Duclos, Saint-Brieuc (22)

35 € adhérent SKV – 40 € non adh

35 € adhérent SKV – 40 € non adh

avec JM Veillon – tout instrument – H. Ivoas et C.Moign Biniou/bombar

JM Veillon : atelier sur l'insterprétation de la danse Plinn – tout instrument C.Moign et H.Ivoas : atelier sur l'interprétation de la gavotte de montagne : Biniou, bombarde et cornemuse écossaise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:30:00+01:00

2023-03-11T17:30:00+01:00

