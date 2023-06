DECOUVREZ LA FABRICATION D’UN HYDROLAT Rue Pierreuse, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines, 1 juillet 2023, Dampierre-en-Yvelines.

DECOUVREZ LA FABRICATION D’UN HYDROLAT Samedi 1 juillet, 17h00 Rue Pierreuse, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France 20€

Un alambic sera mis en service pour distiller la menthe, l’achillée millefeuille, etc jusqu’à leur mise en flacon. Nous verrons ensemble comment utiliser les hydrolats dans notre quotidien (cosmétique et autres).

Durée : 3h30

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/atle

Rue Pierreuse, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Rue Pierreuse, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atle »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atle »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:30:00+02:00

2023-07-01T17:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:30:00+02:00

Nature Atelier nature