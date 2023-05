Tournoi d’échecs Rue Pierre Trouillé, 11 juin 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

2ème Tournoi Serge Nardus de l’échiquier Vicquois, en hommage à notre ancien doyen.

Pointage dès 9h30, 1ère ronde à 10h.

7 rondes de 15min + 5sec.

A tous les joueurs de tout niveau, de tout âge, en club et en amateur, bigourdans et voisins frontaliers.

Licence B obligatoire, possibilité de la prendre sur place.

Inscriptions avant de 6 juin.

Récompenses selon le classement : 1er, 2ème, 3ème; 1er jeune, 1ère féminine, 1er vétéran et par tranches Elo ainsi que de nombreux lots.

Repas partagé : « auberge espagnole » et buvette sur place..

2023-06-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Rue Pierre Trouillé VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



2nd Serge Nardus Tournament of the Vicquois chess club, in tribute to our former dean.

Check-in at 9:30am, 1st round at 10am.

7 rounds of 15min + 5sec.

Open to players of all levels and ages, club and amateur, Bigourdans and border neighbors.

B license required, available on site.

Registration by June 6.

Prizes according to ranking: 1st, 2nd, 3rd; 1st youth, 1st women, 1st veteran and by Elo bracket, plus numerous prizes.

Shared meal: « auberge espagnole » and refreshment bar on site.

2º Torneo Serge Nardus del Club de Ajedrez Vicquois, en honor de nuestro antiguo decano.

Registro a las 9h30, 1ª ronda a las 10h.

7 rondas de 15min + 5seg.

Abierto a jugadores de todos los niveles y edades, de club y aficionados, bigourdanos y vecinos de la frontera.

Se requiere licencia B, que puede obtenerse in situ.

Inscripciones antes del 6 de junio.

Se concederán premios según la clasificación: 1º, 2º, 3º; 1º jugador joven, 1º mujer, 1º veterano y por categoría Elo, así como numerosos premios.

Comida compartida: « auberge espagnole » y bar de refrescos in situ.

2. Serge-Nardus-Turnier des Schachklubs « Echiquier Vicquois », zu Ehren unseres ehemaligen Dekans.

Punktierung ab 9:30 Uhr, erste Runde um 10:00 Uhr.

7 Runden von 15min + 5sec.

An alle Spieler jeden Niveaus, jeden Alters, im Verein und als Amateur, Bigourdans und Grenznachbarn.

B-Lizenz obligatorisch, Möglichkeit, sie vor Ort zu erwerben.

Anmeldung bis zum 6. Juni.

Preise je nach Platzierung: 1., 2., 3., 1. Jugendlicher, 1. Frau, 1. Veteran und nach Elo-Zahlen sowie zahlreiche Preise.

Gemeinsame Mahlzeit: « Auberge espagnole » und Getränke vor Ort.

