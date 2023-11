BOURSE AUX FÈVES Rue Pierre Morin Blain, 30 mars 2024, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Ce grand rassemblement de collectionneurs de fèves des Rois est organisé par le Musée de Blain, connu en tant que musée de la fève. De nombreux exposants, professionnels et particuliers, proposent ventes et échanges à un public souvent passionné. Entrée gratuite..

2024-03-30 fin : 2024-03-30 17:30:00. .

Rue Pierre Morin Salle des Fêtes

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



This great gathering of King’s bean collectors is organized by the Museum of Blain, known as the museum of the bean. Many exhibitors, professionals and individuals, offer sales and exchanges to an often passionate public. Free entrance.

Este gran encuentro de coleccionistas de fèves des Rois está organizado por el museo de Blain, conocido como Musée de la fève. Numerosos expositores, profesionales y particulares, ofrecen ventas e intercambios a un público a menudo apasionado. Entrada gratuita.

Dieses große Treffen von Sammlern von Dreikönigsbohnen wird vom Museum von Blain organisiert, das auch als Bohnenmuseum bekannt ist. Zahlreiche Aussteller, Fachleute und Privatpersonen, bieten einem oftmals begeisterten Publikum Verkauf und Tausch an. Eintritt frei.

