Création de marque-pages, inspiration végétale Rue Pierre-Louis Tourasse Saint-Jean-de-Luz, 4 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion de la semaine du Développement Durable, la ville de Saint-Jean-de-Luz propose un atelier à la médiathèque, animé par l’association TaKa, afin de sensibiliser à la richesse de la nature et à la nécessité de la préserver.

Les participants fabriqueront des marque-pages utilisant les végétaux, au travers de deux techniques artistiques : la fabrication d’encres à base de végétaux, et le cyanotype, une technique d’impression qui redonne vie à des fleurs et des végétaux séchés et les subliment.

Adultes et enfants bienvenus à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 17:00:00. EUR.

Rue Pierre-Louis Tourasse

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark Sustainable Development Week, the town of Saint-Jean-de-Luz is offering a workshop at the media library, led by the TaKa association, to raise awareness of the richness of nature and the need to preserve it.

Participants will make bookmarks using plants, through two artistic techniques: the manufacture of plant-based inks, and cyanotype, a printing technique that brings dried flowers and plants back to life and makes them sublime.

Adults and children aged 6 and over welcome, accompanied by an adult.

Con motivo de la Semana del Desarrollo Sostenible, la ciudad de San Juan de Luz propone un taller en la mediateca, a cargo de la asociación TaKa, para sensibilizar sobre la riqueza de la naturaleza y la necesidad de preservarla.

Los participantes elaborarán marcapáginas con plantas, utilizando dos técnicas artísticas: la fabricación de tintas a base de plantas y la cianotipia, una técnica de impresión que devuelve la vida a flores y plantas secas y las convierte en sublimes.

Se admiten adultos y niños a partir de 6 años, acompañados de un adulto.

Anlässlich der Woche der nachhaltigen Entwicklung bietet die Stadt Saint-Jean-de-Luz in der Mediathek einen Workshop unter der Leitung des Vereins TaKa an, um das Bewusstsein für den Reichtum der Natur und die Notwendigkeit, sie zu erhalten, zu schärfen.

Die Teilnehmer werden Lesezeichen mithilfe von Pflanzen herstellen, wobei sie zwei künstlerische Techniken anwenden: die Herstellung von Tinten auf Pflanzenbasis und die Cyanotypie, eine Drucktechnik, die getrockneten Blumen und Pflanzen neues Leben einhaucht und sie sublimiert.

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sind herzlich willkommen.

