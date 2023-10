Semaine olYmpique et paralympique à Airvault Rue Pierre Laillé Airvault, 23 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Service des Sports de la ville organise une semaine multisports pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Du 23 au 2 octobre 2023, les jeunes de 6 à 12 ans pourront découvrir gratuitement des activités sportives diverses : tir à l’arc, biathlon, goalball, tennis de table, pétanque, tennis, athlétisme et foot en salle. Le programme est disponible dans les images. Informations : pour vous inscrire, merci d’appeler l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture : 05 49 64 70 13..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . .

Rue Pierre Laillé Stade

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The town’s Sports Department is organizing a multi-sports week during the All Saints’ school vacations. From October 23 to 2, 2023, youngsters aged 6 to 12 will be able to discover a variety of sporting activities free of charge: archery, biathlon, goalball, table tennis, pétanque, tennis, athletics and indoor soccer. The program is available in the pictures. Information: to register, please call the Town Hall reception desk during opening hours: 05 49 64 70 13.

La Concejalía de Deportes de la ciudad organiza una semana multideportiva durante las vacaciones escolares de Todos los Santos. Del 23 al 2 de octubre de 2023, los jóvenes de 6 a 12 años podrán descubrir gratuitamente un amplio abanico de actividades deportivas: tiro con arco, biatlón, goalball, tenis de mesa, petanca, tenis, atletismo y fútbol sala. El programa está disponible en las imágenes. Información: para inscribirse, llame a la recepción del Ayuntamiento en horario de apertura: 05 49 64 70 13.

Die Sportabteilung der Stadt organisiert während der Schulferien an Allerheiligen eine Multisportwoche. Vom 23. bis 2. Oktober 2023 können 6- bis 12-Jährige kostenlos verschiedene Sportaktivitäten kennenlernen: Bogenschießen, Biathlon, Goalball, Tischtennis, Boule, Tennis, Leichtathletik und Hallenfußball. Das Programm ist in den Bildern zu sehen. Informationen: Um sich anzumelden, rufen Sie bitte zu den Öffnungszeiten am Empfang des Rathauses an: 05 49 64 70 13.

Mise à jour le 2023-10-14 par CC Airvaudais Val du Thouet