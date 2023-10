MARCHE ROSE Rue Pierre de Coubertin Saint-André-de-Sangonis, 15 octobre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Marche de 6km, accessible à tous, au profit de la lutte contre le cancer..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Rue Pierre de Coubertin

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



6km walk, accessible to all, to benefit the fight against cancer.

Marcha de 6 km, abierta a todos, en beneficio de la lucha contra el cáncer.

6 km lange Wanderung, für alle zugänglich, zugunsten des Kampfes gegen den Krebs.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT