Trail de l’Ic Rue Pierre de Coubertin Pordic, 7 juillet 2024, Pordic.

Pordic Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-07-07 12:30:00

.

3 circuits maritimes à travers vallées et chemins en bord de mer offrant des points de vues exceptionnels sur la baie de St Brieuc.

A cette occasion les coureurs pourront emprunter des chemins ouverts exceptionnellement le jour de la course.

Dès le départ, nos 3 courses vous entraîneront très vite dans la vallée du parfond du Gouet pour emprunter ensuite des chemins côtiers des chemins creux et des traversées de plage dans un environnement exceptionnel de la côte du Goëlo.

– Le 10 Km est une course nature accessible, relativement roulante avec néanmoins 150 m de dénivelé.

– Le 15 Km est déjà plus exigeant, avec de nombreuses côtes, accessible aux trailers entrainés avec plus de 300 m de dénivelé.

– Le 25 Km pour des coureurs avertis et entrainés. Un parcours qui vous emmènera des plages de Binic jusqu’à celle des Rosaires. (600 m D+ environ).

– Deux randonnées pédestres de 10 Km et 15 Km seront également organisées empruntant les mêmes circuits que les coureurs.

Chaque année le Trail de l’Ic s’associe à une association caritative en reversant un euros par coureur inscrit.

.

Rue Pierre de Coubertin Salle omnisport

Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme