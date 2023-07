9e édition du trail urbain « La Médiévale » Rue Pierre de Coubertin Parthenay, 22 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le trail urbain « La Médiévale » organisé par l’association Jog’Gâtine est de retour pour une 9ème édition à Parthenay !

Cette année, l’association Jog’Gâtine vous propose de découvrir (ou redécouvrir) les chemins et ruelles de la cité médiévale parthenaisienne lors d’un trail urbain de 9km ou 16,5km.

Les marcheurs pourront aussi participer à ce rendez-vous sportif en s’inscrivant à une marche de 9km.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cet évènement labellisé « Terre de Jeux 2024 » !!

Plus d’informations sur les pages Facebook et Instagram de Jog’Gâtine ou par mail : joggatine@gmail.com.

Rue Pierre de Coubertin Stade – Complexe Les Grippeaux

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « La Médiévale » urban trail organized by the Jog’Gâtine association is back for its 9th edition in Parthenay!

This year, the Jog’Gâtine association invites you to discover (or rediscover) the paths and alleyways of the medieval town of Parthenay during a 9km or 16.5km urban trail.

Walkers can also take part in this sporting event by registering for a 9km walk.

We look forward to seeing many of you at this « Terre de Jeux 2024 » event!

More information on the Jog’Gâtine Facebook and Instagram pages or by e-mail: joggatine@gmail.com

El recorrido urbano « La Médiévale », organizado por la asociación Jog’Gâtine, vuelve en su 9ª edición a Parthenay

Este año, la asociación Jog’Gâtine le invita a descubrir (o redescubrir) los caminos y callejuelas de la ciudad medieval de Parthenay durante un recorrido urbano de 9 km o 16,5 km.

Los senderistas también pueden participar en este acontecimiento deportivo inscribiéndose en una marcha de 9 km.

Esperamos ver a muchos de ustedes en esta « Terre de Jeux 2024 »

Más información en las páginas de Facebook e Instagram de Jog’Gâtine o por correo electrónico: joggatine@gmail.com

Der vom Verein Jog’Gâtine organisierte Stadttrail « La Médiévale » kehrt für eine 9. Ausgabe nach Parthenay zurück!

Dieses Jahr bietet Ihnen der Verein Jog’Gâtine die Möglichkeit, die Wege und Gassen der mittelalterlichen Stadt Parthenay bei einem 9 km oder 16,5 km langen Stadttrail zu entdecken (oder wiederzuentdecken).

Auch Wanderer können an diesem Sportereignis teilnehmen, indem sie sich für einen 9km langen Marsch anmelden.

Wir erwarten Sie zahlreich und zahlreich zu diesem Ereignis, das mit dem Label « Terre de Jeux 2024 » ausgezeichnet wurde!

Weitere Informationen finden Sie auf den Facebook- und Instagram-Seiten von Jog’Gâtine oder per E-Mail: joggatine@gmail.com

