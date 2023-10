WEEK-END STRUCTURES GONFLABLES Rue Pierre de Coubertin Legé, 11 novembre 2023, Legé.

Legé,Loire-Atlantique

Grande manifestation dans la salle des sports, avec des structures gonflables pour les enfants de 2 à 12 ans.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:30:00. EUR.

Rue Pierre de Coubertin

Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Big event in the sports hall, with inflatable structures for children from 2 to 12 years old

Gran evento en el pabellón polideportivo, con hinchables para niños de 2 a 12 años

Große Veranstaltung in der Sporthalle mit Hüpfburgen für Kinder von 2 bis 12 Jahren

