Tournois de Mur à Gauche Rue Pierre de Coubertin Biganos, 1 juillet 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Association La Cancha Boïenne.

Samedi 1ᵉʳ juillet 2023 à partir de 10 h 00.

Finales du tournoi de pelote basque au mur à gauche de Biganos.

Renseignements au 06 99 35 53 90 ..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday 1?? July 2023 from 10 h 00.

Finals of the Basque pelota tournament at the left wall of Biganos.

Information on 06 99 35 53 90.

Asociación La Cancha Boïenne.

Sábado 1 de julio de 2023 a partir de las 10 h 00.

Finales del torneo de pelota vasca en la pared izquierda de Biganos.

Información en el 06 99 35 53 90.

Verein La Cancha Boïenne.

Samstag, 1?? Juli 2023, ab 10.00 Uhr.

Finale des Pelota-Basque-Turniers an der linken Wand von Biganos.

Informationen unter 06 99 35 53 90.

