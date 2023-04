Cali Rue Pierre de Coubertin, 22 avril 2023, Biganos OT Coeur Bassin Biganos.

« Ne faites jamais confiance à un cowboy »

« Quand la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende… » C’est une phrase de John Ford dans « l’homme qui tua Liberty Valence »

Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock.

En 2022, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité avec des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois.

