Vide-greniers et dîner avec les Troubadours de Lesparre Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc, 15 juin 2024, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Les Troubadours de la Tour organisent un vide-greniers sur les 2 jours

Le samedi soir, pour prolonger et terminer cette 1ère journée : diner sur le site (menus et tarifs à venirs).

2024-06-15 fin : 2024-06-16 . EUR.

Rue Pierre Curie Tour de l’Honneur

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Troubadours de la Tour organize a 2-day garage sale

Saturday evening, to extend and round off the 1st day: dinner on site (menus and prices to be announced)

Los Trovadores de la Tour organizan una venta de garaje durante los 2 días

El sábado por la noche, como prolongación y colofón de esta 1ª jornada: cena in situ (menús y precios por anunciar)

Die Troubadours de la Tour organisieren an beiden Tagen einen Flohmarkt

Am Samstagabend, um den 1. Tag zu verlängern und abzuschließen: Abendessen auf dem Gelände (Menüs und Preise folgen noch)

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Médoc-Vignoble