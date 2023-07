Porte de Soissons Rue Pierre Curie Laon, 1 juillet 2023, Laon.

Laon,Aisne

Elle ravira tous les passionnés de l’imaginaire médiéval, et le square où elle se trouve offre un magnifique point de vue sur l’ouest de la plaine bordant la cité médiévale de Laon !.

fin : . 0 EUR.

Rue Pierre Curie

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



It will delight all the fans of the medieval imagination, and the square where it is located offers a magnificent view on the west of the plain bordering the medieval city of Laon!

Hará las delicias de todos los aficionados al imaginario medieval, y la plaza donde se encuentra ofrece una magnífica vista de la llanura occidental que bordea la ciudad medieval de Laon

Sie wird alle Liebhaber der mittelalterlichen Fantasie begeistern und der Platz, auf dem sie sich befindet, bietet einen herrlichen Ausblick auf die westliche Ebene, die an die mittelalterliche Stadt Laon grenzt!

Mise à jour le 2023-06-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon