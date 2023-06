Concert Proud Mary rue Pierre 1er de Serbie Le pouliguen, 22 août 2023, Le pouliguen.

Concert Proud Mary Mardi 22 août, 21h00 rue Pierre 1er de Serbie Concert: 3€

Trois chanteuses, un backing band incroyable, des chorégraphies de légende : tous les ingrédients sont là pour une soirée qui restera dans les mémoires. Aretha Franlin, Prince, Earth Wind and Fire, Diana Ross… tous les plus grands artistes de la Soul et de la Pop revisités par une équipe de talentueux musiciens. Entourée de deux formidables choristes, Marie Spiler nous livre un show généreux et débordant d’énergie. De la groove garantie !

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

rue Pierre 1er de Serbie Dans le bois 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 87 03 53 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-proud-mary-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T21:00:00+02:00 – 2023-08-22T23:00:00+02:00

2023-08-22T21:00:00+02:00 – 2023-08-22T23:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE