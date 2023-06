MONDIAL’FOLK PLOZEVET – FOLKLORE – DANSES du MONDE – ILE de PAQUES (CHILI) – Ensemble Continental TONGARIKI rue Pierre 1er de Serbie Le pouliguen, 22 août 2023, Le pouliguen.

MONDIAL'FOLK PLOZEVET – FOLKLORE – DANSES du MONDE – ILE de PAQUES (CHILI) – Ensemble Continental TONGARIKI
Mardi 22 août, 21h00
rue Pierre 1er de Serbie
Concert: 3€

Toŋariki (lire Tongariki) fait référence aux vents d’est, mais c’est aussi le nom du plus grand monument archéologique de toute la Polynésie présent sur l’Ile de Pâques. L’ensemble Tongariki est composé de jeunes artistes, unis dans un travail responsable et respectueux du folklore, grâce à la qualité de ses musiciens et danseurs. Son but artistique est de sauver le folklore et le patrimoine culturel de l’Ile de Pâques, Rapa Nui.

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

2023-08-22T21:00:00+02:00 – 2023-08-22T23:00:00+02:00

