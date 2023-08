Cirque Novelty Rue Philippe Lebon Le Havre, 23 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La troupe du Cirque Novelty installe son chapiteau dans la ville du Havre, parking du champ de foire, du 23 Août au 3 Septembre 2023 et se produira en spectacle une fois par jour ! Venez découvrir le tout nouveau spectacle 100 % humain de la famille Hart intitulé « Transition ».

Vous y verrez les traditionnels clowns, dont le plus jeune clown de France âgé de 5 ans, de sublimes numéro aériens, en exclusivité sur la piste du cirque, un T Rex géant plus vrai que nature, un gorille hyperréaliste de presque cinq mètres.

Sont également au rendez-vous les super-héros que connaissent petits et grands avec Spiderman & Iron Man, et pour les plus petits, Stella, Chase et Marcus de la célèbre Pat’Patrouile en compagnie de Lady Bug !

À ne pas manquer également, la présence d’un duo d’artistes qui vous présenteront un numéro de grande illusion. Un numéro de jonglerie du feu vous sera également présenté pour réchauffer l’atmosphère et un duo d’équilibristes hors pair vous laissera sans voix avec leur numéro de chaises demandant des compétences et une condition physique exceptionnelles..

Vendredi 2023-08-23 fin : 2023-09-03 . .

Rue Philippe Lebon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



From August 23 to September 3, 2023, the Cirque Novelty troupe will be setting up its big top in the city of Le Havre, parking du champ de foire, and will be performing once a day! Come and discover the Hart family’s brand-new 100% human show, entitled « Transition ».

You’ll see the traditional clowns, including France’s youngest clown at 5 years old, sublime aerial acts exclusive to the circus ring, a giant, larger-than-life T Rex, and a hyper-realistic gorilla almost five meters tall.

Also on the bill are the superheroes familiar to young and old alike, with Spiderman & Iron Man, and for the little ones, Stella, Chase and Marcus from the famous Pat?Patrouile in the company of Lady Bug!

Also not to be missed, a duo of artists presenting a grand illusion act. A fire juggling act will also be on hand to warm up the atmosphere, and a duo of peerless balancing acts will leave you speechless with their chair act requiring exceptional skill and physical condition.

Del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2023, la compañía Cirque Novelty instalará su carpa en Le Havre, en el aparcamiento Champ de Foire, y actuará una vez al día Venga a descubrir el nuevo espectáculo 100% humano de la familia Hart, titulado « Transition ».

Verá a los payasos de siempre, entre ellos el más joven de Francia, de 5 años, sublimes números aéreos, exclusivos de la pista de circo, un T Rex gigante, más grande que la vida, y un gorila hiperrealista de casi cinco metros de altura.

También habrá superhéroes familiares para grandes y pequeños, como Spiderman y Iron Man, y para los más pequeños, Stella, Chase y Marcus de la famosa Patrulla con Lady Bug

Tampoco hay que perderse a un dúo de artistas que realizarán un gran número de ilusionismo. También habrá un número de malabares con fuego para caldear el ambiente, y un par de equilibristas sin par le dejarán boquiabierto con su número de la silla, que requiere una habilidad y una condición física excepcionales.

Die Truppe des Cirque Novelty schlägt vom 23. August bis zum 3. September 2023 ihr Zelt in der Stadt Le Havre auf dem Parkplatz des Messegeländes auf und wird einmal täglich eine Vorstellung geben! Erleben Sie die brandneue, zu 100 % menschliche Show der Familie Hart mit dem Titel « Transition ».

Sie werden die traditionellen Clowns sehen, darunter den mit fünf Jahren jüngsten Clown Frankreichs, erhabene Luftnummern, exklusiv in der Zirkusmanege, einen lebensechten riesigen T Rex, einen hyperrealistischen, fast fünf Meter großen Gorilla.

Auch die Superhelden Spiderman und Iron Man, die Groß und Klein kennen, sind mit von der Partie. Für die Kleinsten gibt es Stella, Chase und Marcus von der berühmten Pat?Patroille in Begleitung von Lady Bug zu sehen!

Nicht zu verpassen ist auch die Anwesenheit eines Künstlerduos, das Ihnen eine Nummer der großen Illusion vorführen wird. Eine Feuerjonglage wird die Stimmung aufheizen, und ein Duo von Seiltänzern wird Sie mit seiner Stuhlnummer sprachlos machen, die außergewöhnliche Fähigkeiten und Kondition erfordert.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche