Apre`s avoir e´te´ ridiculement recale´s lors d’une audition ra^te´e, quatre virtuoses du saxophone se rencontrent pour la premie`re fois : le classique te´nor faussement se´rieux, le saxophoniste de studio alto volubile, le jazzman baryton cool et le saxophoniste de rue soprano clownesque.

Contre toute attente, une complicite´ s’instaure et donne biento^t vie a` un voyage musical au cours duquel chacun se re´ve`le avec ses diffe´rences, ses re^ves et ses fantasmes. Mais soudain c¸a de´raille…

Chacun livre son chant inte´rieur et nos accrobates de la musique basculent alors tour a` tour dans le show ! Partant a` la de´rive, les saltinbanques se rejoignent dans des tonalite´s varie´es ou` la funk tutoie la musique classique, les me´lodies tziganes se confrontent a` la bossa bre´silienne, le chant africain bouscule le duduk arme´nien alors que Bruno Mars tient la drage´e haute a` Charlie Mingus…

L’unisson fait la force !

Avec un humour e´chevele´ et une technique irre´prochable, Les De´SAXe´s se sont invente´s un genre rigoureux comme le classique, de´bride´ comme le music-hall. Dans une mise en sce`ne inventive, ils s’af rment comme un quatuor musical atypique, aussi cingle´ que virtuose !

DISTRIBUTION :

Artistes : Michel Oberli (saxo ténor), Guy Rebreyend (saxo soprano), Frédéric Saumagne (saxo baryton), Samuel Maingaud (saxo alto)

Metteur en scène : Gil Galliot

Création Lumières : Stéphane Vélard

Costumes : Claire Djemah

Chorégraphie : Aurore Stauder

Décors : Pierre Lenczner et Denis Breault

Tarifs : 12,50 € ou 8 € (- 25 ans, retraités, demandeurs d’emploi, CE, amicales)

Tarif encore plus avantageux grâce au « Pass Saison culturelle en parallèle » !

Renseignements :

Office de Tourisme

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tél. : 03 83 81 06 90. Tout public

After being ridiculously rejected in a failed audition, four saxophone virtuosos meet for the first time: the deceptively serious classical te’nor, the voluble alto studio saxophonist, the cool baritone jazzman and the clownish soprano street saxophonist.

Against all odds, a complicity develops that soon gives life to a musical journey in which each reveals his or her differences, dreams and fantasies. But suddenly all hell breaks loose?

Each of them delivers his or her inner song, and our music addicts take their turn in the show! Starting from the shore, the saltinbanques join forces in a variety of keys, where funk meets classical music, gypsy me’lodies clash with Bre’silian bossa, African vocals shake up Armenian duduk, while Bruno Mars holds Charlie Mingus’ feet to the fire?

Unison is strength!

With wry humor and irreproachable technique, Les De’SAXe’s have invented a genre as rigorous as the classics, as de’bride’ as music hall. In an inventive staging, they reveal themselves as an atypical musical quartet, as unique as they are virtuosic!

DISTRIBUTION :

Artists : Michel Oberli (tenor sax), Guy Rebreyend (soprano sax), Frédéric Saumagne (baritone sax), Samuel Maingaud (alto sax)

Director: Gil Galliot

Lighting design: Stéphane Vélard

Costumes: Claire Djemah

Choreography: Aurore Stauder

Décors : Pierre Lenczner and Denis Breault

Prices: 12.50 ? or 8 ? (under 25s, pensioners, jobseekers, works councils, associations)

Even cheaper with the « Pass Saison culturelle en parallèle »!

For further information, please contact

Tourist Office

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tel: 03 83 81 06 90

Tras ser ridículamente reprobados en una audición fallida, cuatro virtuosos del saxofón se encuentran por primera vez: el te’nor clásico, aparentemente serio, el voluble saxofonista alto de estudio, el genial jazzista barítono y el payaso saxofonista soprano callejero.

Contra todo pronóstico, surge una complicidad que pronto da vida a un viaje musical en el que cada uno revela sus diferencias, sueños y fantasías. Pero, de repente, se desata el infierno..

Cada uno saca su canción interior, ¡y nuestros adictos a la música toman su turno en el espectáculo! Los Saltinbanques despegan de la orilla, uniendo fuerzas en una variedad de tonos, donde el funk se encuentra con la música clásica, los me’lodies gitanos chocan con la bossa bre’siliana, la canción africana sacude el duduk armenio, mientras Bruno Mars mantiene en alto a Charlie Mingus?

¡La unión hace la fuerza!

Con su humor irónico y su técnica irreprochable, Les De’SAXe’s han inventado un género tan riguroso como los clásicos y tan hábil como el music hall. En una puesta en escena inventiva, emergen como un cuarteto musical atípico, ¡tan único como virtuoso!

DISTRIBUCIÓN :

Artistas : Michel Oberli (saxo tenor), Guy Rebreyend (saxo soprano), Frédéric Saumagne (saxo barítono), Samuel Maingaud (saxo alto)

Dirección: Gil Galliot

Diseño de iluminación: Stéphane Vélard

Vestuario: Claire Djemah

Coreografía: Aurore Stauder

Decorados: Pierre Lenczner Pierre Lenczner y Denis Breault

Precios: 12,50 euros u 8 euros (menores de 25 años, pensionistas, solicitantes de empleo, comités de empresa, asociaciones)

¡Aún más barato con el « Pass Saison culturelle en parallèle »!

Para más información, diríjase a

Oficina de Turismo

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Teléfono: 03 83 81 06 90

Nachdem sie bei einem misslungenen Vorspiel lächerlich durchgefallen sind, treffen vier Saxophonvirtuosen zum ersten Mal aufeinander: der falsch seriöse klassische Te’nor, der wortgewandte Altsaxophonist, der coole Bariton-Jazzer und der clowneske Sopran-Saxophonist von der Straße.

Wider Erwarten entwickelt sich eine Komplizenschaft, die bald eine musikalische Reise ins Leben ruft, auf der jeder mit seinen Unterschieden, Träumen und Fantasien auftritt. Doch plötzlich bricht die Hölle los?

Jeder gibt sein inneres Lied zum Besten und unsere Musikliebhaber wechseln sich mit der Show ab! Die Gypsy-Melodien treffen auf den bretonischen Bossa, afrikanischer Gesang auf armenischen Duduk und Bruno Mars auf Charlie Mingus?

Einigkeit macht stark!

Mit ihrem trockenen Humor und ihrer unerreichbaren Technik haben die De’SAXe’s ein Genre erfunden, das so streng wie die Klassik und so züchtig wie die Music-Hall ist. In einer einfallsreichen Inszenierung präsentieren sie sich als atypisches musikalisches Quartett, das ebenso verrückt wie virtuos ist!

DISTRIBUTION :

Artists: Michel Oberli (Tenorsaxofon), Guy Rebreyend (Sopransaxofon), Frédéric Saumagne (Baritonsaxofon), Samuel Maingaud (Altsaxofon)

Regisseur: Gil Galliot

Lichtgestaltung: Stéphane Vélard

Kostüme: Claire Djemah

Choreografie: Aurore Stauder

Bühnenbild: Pierre Lenczner und Denis Breault

Eintrittspreise: 12,50 ? oder 8 ? (-25 Jahre, Rentner, Arbeitssuchende, EG, Freundeskreise)

Noch günstigerer Tarif dank des « Pass Saison culturelle en parallèle »!

Auskünfte:

Fremdenverkehrsamt

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tel.: 03 83 81 06 90

