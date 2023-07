THÉÂTRE COMÉDIE – « L’ENVOL DU PINGOUIN » – SAISON CULTURELLE PARALLÈLE Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson, 15 octobre 2023, Pont-à-Mousson.

Pont-à-Mousson,Meurthe-et-Moselle

L’envol du Pingouin fête ses 23 ans !

Vanier se retrouve bien dans le pingouin. Tout ici est polémique, mélancolique, et irrésistible. Ses histoires d’amour virent à la catastrophe, ses séances de psy sont des échecs minables. Éternel angoissé, il vit dans un monde où le moindre cours de danse se transforme en enfer, en piste d’humiliation.

C’est un voyage intérieur où se mêlent des cormorans mazoutés, des papillons butés, le Général de Gaulle, des copains d’enfance et bien des choses encore.

Tarifs : 18,50 € ou 14 € (- 25 ans, retraités, demandeurs d’emploi, CE, amicales)

Tarif encore plus avantageux grâce au « Pass Saison culturelle en parallèle » !

Renseignements :

Office de Tourisme

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tél. : 03 83 81 06 90. Tout public

Dimanche 2023-10-15 20:30:00 fin : 2023-10-15 . 18.5 EUR.

Rue Philippe de Gueldre

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est



L’envol du Pingouin celebrates its 23rd anniversary!

Vanier finds himself in the penguin. Everything here is polemical, melancholy and irresistible. His love affairs turn into disasters, his shrink sessions are miserable failures. Eternally anxious, he lives in a world where even the smallest dance class turns into a hellish, humiliating dance floor.

It’s an inner journey where oiled cormorants, stubborn butterflies, General de Gaulle, childhood friends and much more mingle.

Prices: 18.50 ? or 14 ? (under 25s, pensioners, jobseekers, works councils, associations)

Even cheaper with the « Pass Saison culturelle en parallèle »!

For further information, please contact

Tourist Office

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tel: 03 83 81 06 90

¡L’envol du Pingouin celebra su 23 aniversario!

Vanier se siente como en casa en el pingüino. Todo aquí es polémico, melancólico e irresistible. Sus aventuras amorosas se convierten en desastres, sus sesiones de psiquiatría son miserables fracasos. Eternamente ansioso, vive en un mundo donde la más pequeña clase de baile se convierte en una pista infernal y humillante.

Es un viaje interior que reúne a cormoranes engrasados, mariposas testarudas, el General de Gaulle, amigos de la infancia y mucho más.

Entrada: 18,50 euros o 14 euros (menores de 25 años, pensionistas, solicitantes de empleo, comités de empresa, asociaciones)

¡Aún más barato con el « Pass Saison culturelle en parallèle »!

Para más información, diríjase a

Oficina de Turismo

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Teléfono: 03 83 81 06 90

Der Flug des Pinguins wird 23 Jahre alt!

Vanier findet sich in dem Pinguin gut wieder. Alles hier ist polemisch, melancholisch und unwiderstehlich. Seine Liebesgeschichten enden in einer Katastrophe, seine Sitzungen beim Psychiater sind miserable Misserfolge. Der ewig ängstliche Pinguin lebt in einer Welt, in der jede Tanzstunde zur Hölle, zum Demütigungsfeld wird.

Es ist eine Reise ins Innere, auf der sich ölverschmierte Kormorane, stumpfe Schmetterlinge, General de Gaulle, Freunde aus der Kindheit und vieles mehr tummeln.

Eintrittspreise: 18,50 ? oder 14 ? (-25 Jahre, Rentner, Arbeitssuchende, CE, Freundeskreise)

Noch günstigerer Preis dank des « Pass Saison culturelle en parallèle »!

Auskünfte:

Fremdenverkehrsamt

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tel.: 03 83 81 06 90

Mise à jour le 2023-07-15 par OT PONT A MOUSSON