Castrum de Ségur : Nos alliées les algues Rue Pertinax Ségur-le-Château, 17 août 2023, Ségur-le-Château.

Ségur-le-Château,Corrèze

Avec Alice Schÿler-Mallet, artiste et ramasseuse d’algues sur la côte d’Albâtre, et Maxence Scurbecq, cultivateur de spiruline (Aliment Terre Spiruline) en Corrèze..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

Rue Pertinax

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Alice Schÿler-Mallet, artist and seaweed gatherer on the Côte d’Albâtre, and Maxence Scurbecq, spirulina grower (Aliment Terre Spiruline) in Corrèze.

Con Alice Schÿler-Mallet, artista y recolectora de algas en la Costa de Albante, y Maxence Scurbecq, cultivadora de espirulina (Aliment Terre Spiruline) en Corrèze.

Mit Alice Schÿler-Mallet, Künstlerin und Algensammlerin an der Alabasterküste, und Maxence Scurbecq, Spirulina-Züchter (Aliment Terre Spiruline) in der Corrèze.

