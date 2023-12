Troc et puces Rue Per Jakez Hélias Melgven Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00 . Troc & Puces de l’école de piste de Melgven.

1,50€ l’entrée, gratuit -14 ans.

Petite restauration sur place. .

Rue Per Jakez Hélias Salle polyvalente

Melgven 29140 Finistère Bretagne

