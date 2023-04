Atelier d’entretien / réparation de vélo Rue Pêcherie Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

2023-04-11 18:00:00 – 2023-04-11 20:00:00

Drome . La MPT du centre-ville organise des ateliers d’entretien/réparation de vélo. mptcentreville@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 11 http://www.valence.fr/fr/vivre-a-valence/jeunesse-et-education/equipements-de-quartier/mpt-centre-ville.html Rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

