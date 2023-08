Festival Quinte et Sens : De Bach à Bacchus Rue Paul Scarron Nazelles-Négron, 2 septembre 2023, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Dans le cadre du festival Quinte et Sens, de Bach à Bacchus :

Samedi 2 Septembre à la Grande de Négron à 20h30 : chanteuse déjantée accompagné d’un danseur Hiphop et d’un quintette à corde.

Entrée : 15€ pour un concert ou 25€ pour les deux concerts.

Rue Paul Scarron

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the Quinte et Sens festival, from Bach to Bacchus :

Saturday September 2 at La Grande de Négron at 8:30pm: a crazy singer accompanied by a hiphop dancer and a string quintet.

Admission: 15? for one concert or 25? for both concerts

En el marco del festival Quinte et Sens, de Bach a Baco :

Sábado 2 de septiembre en La Grande de Négron a las 20.30 h: una cantante loca acompañada por un bailarín de hip hop y un quinteto de cuerda.

Entrada: 15 euros por un concierto o 25 euros por los dos conciertos

Im Rahmen des Festivals Quinte et Sens, de Bach à Bacchus :

Samstag, den 2. September in La Grande de Négron um 20:30 Uhr: verrückte Sängerin, begleitet von einem Hiphop-Tänzer und einem Streichquintett.

Eintritt: 15? für ein Konzert oder 25? für beide Konzerte

