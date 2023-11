CONCERT DE NOËL DES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ Rue Paul Riquet Béziers, 22 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Sous la direction d’Emmanuel Caizac, retrouvez les Petits Chanteurs de la Trinité pour un concert de Noël! Entrée libre..

2023-12-22 18:30:00 fin : 2023-12-22 . .

Rue Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Under the direction of Emmanuel Caizac, join the Petits Chanteurs de la Trinité for a Christmas concert! Free admission.

Bajo la dirección de Emmanuel Caizac, los Petits Chanteurs de la Trinité ofrecen un concierto de Navidad Entrada gratuita.

Unter der Leitung von Emmanuel Caizac veranstalten die Petits Chanteurs de la Trinité ein Weihnachtskonzert Freier Eintritt.

