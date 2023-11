MESSE DE MINUIT DE CHARPENTIER – IN BAETERRA Rue Paul Riquet Béziers, 16 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Sous la direction de Jean Henric, retrouvez le chœur de chambre et l’ensemble instrumental In Baeterra pour le concert « Cantate 131 de Bach; Messe de Minuit de Charpentier ». Entrée et participation libre..

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Rue Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Under the direction of Jean Henric, join the chamber choir and instrumental ensemble In Baeterra for a concert of Bach’s Cantata 131 and Charpentier’s Messe de Minuit. Admission and participation free.

Bajo la dirección de Jean Henric, el coro de cámara y el conjunto instrumental In Baeterra interpretan la Cantata 131 de Bach y la Messe de Minuit de Charpentier. Entrada y participación gratuitas.

Unter der Leitung von Jean Henric treten der Kammerchor und das Instrumentalensemble In Baeterra im Konzert « Cantate 131 von Bach; Messe de Minuit von Charpentier » auf. Eintritt und Teilnahme frei.

