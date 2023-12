Menus de fêtes à emporter du Don Camillo Rue Paul Persil Duras, 24 décembre 2023 07:00, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Pour les fêtes de fin d’année le restaurant Le Don Camillo vous propose des menus de fêtes à emporter sur réservation pour le dimanche 24 décembre au soir, le lundi 25 décembre à midi, le dimanche 31 décembre le soir et le lundi 1er janvier le midi .

Menu à 28.70 € :

Pâté en croûte et son foie gras artisanal

Pavé de saumon avec sa crème de chicons, crevettes et son riz pilaf

Sauté de chapon aux cèpes avec son écrasé de pommes de terre à la truffes et ses carottes jaunes persillées

Dôme de citron pistache

Menu à 39.80 €:

Terrine de Foie gras et sa crème de pruneaux

Pavé de sandre au côtes de Duras rouge et sa garniture

Pavé de veau aux morilles avec son écrasé de pommes de terre à la truffes et ses carottes jaunes persillées

Kawa (chocolat-café).

2023-12-24 fin : 2024-01-01 . .

Rue Paul Persil

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the festive season, Le Don Camillo restaurant is offering takeaway holiday menus on reservation for Sunday evening December 24, Monday lunchtime December 25, Sunday evening December 31 and Monday lunchtime January 1.

Menu at 28.70 ? :

Pâté en croûte with artisan foie gras

Salmon steak with chicory cream, shrimp and rice pilaf

Sautéed capon with porcini mushrooms, mashed potatoes with truffles and parsleyed yellow carrots

Lemon pistachio dome

Menu at 39.80 ?:

Foie gras terrine with prune cream

Pike-perch steak with red Duras ribs and garnish

Veal steak with morel mushrooms, mashed potatoes with truffles and parsleyed yellow carrots

Kawa (chocolate-coffee)

Para estas fiestas, el restaurante Le Don Camillo ofrece menús para llevar el domingo 24 de diciembre por la noche, el lunes 25 de diciembre al mediodía, el domingo 31 de diciembre por la noche y el lunes 1 de enero al mediodía.

Menú a 28,70 ? :

Paté en croûte con foie gras casero

Filete de salmón con crema de achicoria, gambas y arroz pilaf

Capón salteado con setas porcini, puré de patatas con trufas y zanahorias amarillas al perejil

Cúpula de pistacho al limón

Menú a 39,80?

Terrina de foie gras con crema de ciruelas

Filete de lucioperca con chuletas de Duras rojas y guarnición

Solomillo de ternera con colmenillas, puré de patatas con trufas y zanahorias amarillas al perejil

Kawa (chocolate-café)

Für die Weihnachtsfeiertage bietet Ihnen das Restaurant Le Don Camillo Festtagsmenüs zum Mitnehmen an, die Sie nach vorheriger Reservierung am Sonntag, den 24. Dezember abends, am Montag, den 25. Dezember mittags, am Sonntag, den 31. Dezember abends und am Montag, den 1. Januar mittags einnehmen können.

Menü für 28.70 ? :

Pastete im Teigmantel mit handgemachter Gänseleberpastete

Lachssteak mit Chicorée-Creme, Garnelen und Pilaw-Reis

Kapaun-Sauté mit Steinpilzen mit Kartoffelstampf mit Trüffeln und gelben Petersilienkarotten

Pistazien-Zitronen-Kuppel

Menü zu 39.80 ?

Gänseleberterrine mit Pflaumencreme

Zanderpavé mit roten Duras-Küsten und Garnitur

Kalbssteak mit Morcheln, Kartoffelstampf mit Trüffel und gelben Petersilienkarotten

Kawa (Schokolade-Kaffee)

Mise à jour le 2023-12-04 par OT du Pays de Duras – CDT47