7ème Salon du Jeu d’Angoulême Rue Paul Mairat Angoulême, 15 septembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

L’association Angoul’Aime Jouer à le plaisir de vous inviter à son 7ème Salon du Jeu d’Angoulême qui aura lieu exceptionnellement les 15, 16 et 17 septembre à la Salle Lunesse d’Angoulême..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . .

Rue Paul Mairat Salle Lunesse

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



The Angoul’Aime Jouer association is pleased to invite you to its 7th Salon du Jeu d’Angoulême, which will take place exceptionally on September 15, 16 and 17 at the Salle Lunesse in Angoulême.

La asociación Angoul’Aime Jouer tiene el placer de invitarle a su 7ª Feria del Juego de Angoulême, que se celebrará excepcionalmente los días 15, 16 y 17 de septiembre en la Salle Lunesse de Angoulême.

Der Verein Angoul’Aime Jouer freut sich, Sie zu seinem 7. Salon du Jeu d’Angoulême einladen zu können, der ausnahmsweise am 15., 16. und 17. September in der Salle Lunesse in Angoulême stattfinden wird.

