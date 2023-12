Marché Uzerchois Rue Paul Langevin Uzerche, 12 août 2023, Uzerche.

Uzerche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-12 08:00:00

fin : 2023-08-12 12:00:00

Petit marché convivial, pour retrouver le goût de notre terroir. Légumes, fruits, fromages, foie gras et canard gras, champignons, produits et conserves de porc… Et aussi, fleurs, couture créative, réparation de cycle….

Rue Paul Langevin

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze