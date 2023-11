Battle Break Merry Christmas Rue Paul Gravejal Le Puy-en-Velay, 1 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

En cette période de Noël, venez passer un moment autour du break dance avec la Hip-Hop Academie pour la Battle Break Merry Christmas !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Rue Paul Gravejal Salle Balavoine

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This Christmas, come and enjoy break dancing with Hip-Hop Academie for the Battle Break Merry Christmas!

Estas Navidades, ven a disfrutar del break dance con la Hip-Hop Academie en el Battle Break ¡Feliz Navidad!

Verbringen Sie in der Weihnachtszeit eine Zeit rund um den Breakdance mit der Hip-Hop Academie beim Battle Break Merry Christmas!

